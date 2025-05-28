İlk olarak 16 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenen müzakerelerin ardından, Moskova yönetimi ikinci tur için harekete geçti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya 2 Haziran’da İstanbul’da tekrar bir araya gelmeyi teklif ettiklerini açıkladı.

Lavrov’un ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı değerlendirmede, İstanbul’un ilk görüşmelere ev sahipliği yapmış olmasının bir avantaj olduğunu belirterek, yeni görüşmeler için bu adresin uygun olabileceğini ifade etti. Peskov, taraflar arasında uzlaşı sağlanması durumunda İstanbul’un yeniden tercih edilebileceğini söyledi.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Vladimir Medinski de Ukrayna tarafına net tarih ve yer önerisinde bulunduklarını ve cevabı beklediklerini belirtti. İlk turu Türkiye'nin diplomatik çabalarıyla İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelerin devam etmesi, barış süreci açısından umut verici bir gelişme olarak yorumlandı.