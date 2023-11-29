Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek istişare ve ortak akla verdiği önemi gösteren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, alt yapı çalışmalarının devam ettiği Alanyurt bölgesinde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Salı akşamı Sevgi Sitesine misafir oldu. Burada site sakinleriyle buluşan Başkan Taban, vatandaşlarla bölgenin sorunları ve talepleri üzerine istişare etti.

2. ETAP ÇALIŞMALARI ALANYURT BÖLGESİNDEN BAŞLADI

Başkan Taban, site sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada vatandaşlara yönelik yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Bizleri kabul ettiğiniz, burada sizlerle buluşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu bir siyasi buluşma değil. Yanlış anlaşılmaları düzeltmek, kendimizi ifade etmek istiyoruz” dedi. Altyapı çalışmaları hakkında da bilgi veren Alper Taban, “Merkezde öncelikle Kemalpaşa, Mahmudiye, Hamidiye, Mesudiye, Orhaniye, Süleymaniye, Turgutalp mahallelerimizde çalışmalarımız oldu. İkinci etap çalışmalarımız da Alanyurt bölgemizden başladı. Burada bir miktar çalışmamız oldu. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla beraber İnegöl’ün merkezine de Alanyurt bölgesine da kaynak suyunu çeşmelerden göndermiş olacağız. Bu bizim için harika bir hedef. İnsanlara en güzel suyu içirmek bizim hedefimiz”

Murat Avci