Karısını aldattı, sevgilisinin de kendisini aldattığını sandı. O kararlılıkla sosyal medyada gördüğü ilana başvurmakta hiç tereddüt etmedi. Casusluğa kalkışınca ise dolandırıldı, 30 bin lirasından oldu.

Yıllardır evli olan Kerim Bey kalbini bir başka kadına kaptırdı ve ilişki yaşamaya başladılar. Ancak birden bire o kadın ilişkiyi sonlandırınca ortaya ilginç bir hikaye çıktı. Kerim Bey yasak aşk yaşadığı o kadının telefonuna erişmek istedi. WhatsApp mesajlarını ve fotoğraflarını görmek istedi. Bu yüzden de dolandırıcılara 30 bin lirasını kaptırdı.

“Bir anda beni her yerden engelleyip sildi, gitti”

Karısını aldatan ardından da dolandırılan o kişi ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Beni terk edince aldatıldığımdan şüphelendim onun yüzünden böyle dolandırıldık. Hareketlerinden şüphelendim. Bir anda beni her yerden engelleyip sildi, gitti. Bulacağım neyin ne olduğunu çözeceğim diyordum yani içimden.

“Telefonları takibe alma içeriğini öğrenme…”

Bir sayfaya denk geldim. Telefonları böyle takibe alma yani içeriğini öğrenme… Ben de onlara inandım, kandım dolandırıldık açıkçası yani… Her şeyini göndereceğiz dediler size umutla bekledim.

Belki dedim bir şeyler yakalarım sebep sordum, söylemedi bana… WhatsApp ondan sonra normal telefonun içinde ne olursa yani her şeyi göstereceğiz dediler. Her şeyi yapacağız dediler. Aşık oldum galiba… İçimde bir şeyler vardı yani… Telefon numarası yeter dediler bana, başka bir şey de istemediler ve biz halledeceğiz, size teslim edeceğiz dediler. Ondan sonra baktım sürekli para para falan isteyince…”

‘Benden sürekli para istediler, başa çıkamadım’

Dolandırıcıların bir hafta boyunca kendisinden para istemeye devam ettiğini belirten mağdur adam sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Başa çıkamadım. Ben de gittim, Cumhuriyet savcılığına başvurdum. Yani devletimiz polisimiz bunları yakalasın. Hem paramı istiyorum artık daha eşimden başkasına bakmam yani bakmayacağım da bu da bana ders oldu asla aldatmam.