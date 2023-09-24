Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Alzheimer Derneği iş birliğiyle düzenlenen “21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü” etkinliği büyük ilgi gördü. Söyleşi ve konserden oluşan anlamlı etkinlikle toplumsal farkındalığa önemli bir katkı sağlandı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olan çağımızın en önemli sağlık sorunlarından Alzheimer’e dikkat çekmek amacıyla önemli bir farkındalığa imza atıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Alzheimer Derneği iş birliğiyle düzenlenen “21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü” özel etkinlikleri Eskişehirlilerin yoğun ilgisiyle Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Sarayı’nda (Opera) gerçekleştirildi.

Söyleşi ve konserin de yer aldığı etkinliklerin açılış konuşmasını Eskişehir Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar yaptı. Alzheimer ve toplumun yaş alma algısına değinen Adapınar, “Yaş, alındıkça anıların tecrübeye dönüştüğü bir kavram. Alzheimer’dan korkmayın. Bu toplantıyı nasıl Alzheimer olmazmışım diyerek dinleyin. Eskiden yaş alanlarımız derdi ki; ben bıktım kenara çekileyim. Torunlarımı seveyim. Dünya Sağlık Örgütü süper yaşlanma diye bir kavram ortaya koydu. Aslında bu tanıma yabancı değiliz. Etrafımızda bizden daha çok bilen, hatalarımızı düzelten insanlar görüyoruz. Pek çok yaş alan kişinin beyni orta yaş kişilerden daha çok çalışıyor. 21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Gününde, Alzheimer denen hastalığı sahneden indirdik ve yerine süper yaşlı denilen o yeni kavramı da sahneye çıkardık. Katılımız ve ilginiz için çok teşekkür ederim.” dedi.

Konuşmaların ardından moderatörlüğünü Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar’ın yaptığı söyleşi ve sunumlara geçildi. Doç. Dr. Zeynep Özözen Ayas (Nöroloji uzmanı), Merve Tintaş (Sosyal hizmet uzmanı), Dr. Cemre Hoşcan Gökber (Beyin egzersizleri uzmanı), Bekir Öz (Tiyatro sanatçısı) ve Prof. Dr. Arzu Ersöz (EAD yönetim kurulu üyesi-hasta yakını) görüşlerini dinleyicilerle paylaştılar.

Anlamlı etkinlik Eskişehir Barosu Türk Müziği Topluluğu’nun muhteşem konseri ile tamamlandı.