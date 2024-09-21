Nilüfer Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında “Unutursa Elinden Tut!” sloganıyla farkındalık oluşturmak için panel ve etkinlikler düzenledi. Panelde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Alzheimer'ın çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu belirtti ve hastalıkla mücadele konusunda desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

Etkinlikler, Türkiye Alzheimer Derneği iş birliğiyle Nazım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirildi. Panelde, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve Türkiye Alzheimer Derneği Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bakar katıldı. Başkan Özdemir, Alzheimer ile mücadele edenlerin ve hastalığa sahip yakınlarının toplumda önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Özdemir, Alzheimer hastalarının bakımı için Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu ve Dikencik ailesi iş birliğiyle açtıkları hasta konuk evinden de bahsetti. Yaşlı bakım evleri ve kreş gibi hizmetlerin artırılması için dayanışma çağrısında bulunan Özdemir, “Dayanışma içinde olmak, Nilüfer'in değerleri arasındadır” dedi.

Panelin moderatörü Prof. Dr. Mustafa Bakar, Türkiye'de yaklaşık 600 bin, Bursa’da ise 33 bin Alzheimer hastası bulunduğunu açıkladı. Hastalığın yaygınlığına dikkat çeken Bakar, “Alzheimer hasta sayısı her on yılda bir iki katına çıkıyor” dedi.

Panelde ayrıca nöroloji uzmanı Doç. Dr. Demet Yıldız, psikiyatri uzmanı Doç. Dr. Yusuf Sivrioğlu ve fizik tedavi uzmanı Prof. Dr. Meliha Kasapoğlu Aksoy, Alzheimer hastalarının bakımı, hastalığın ilerlemesini geciktirme yöntemleri ve hasta yaklaşımını ele aldılar.

Etkinlikler kapsamında, Nilüfer Belediyesi Lions ve Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi'nde de çeşitli aktiviteler düzenlendi. Programa katılan Başkan Özdemir, hastalarla ilgilendi ve onların daha iyi şartlarda yaşamaları için gereken desteği vereceklerini ifade etti. Ayrıca, Alzheimer hastalarının oluşturduğu koro da etkinlikte şarkılar seslendirdi ve Başkan Özdemir, hastaların çizdiği eserleri büyük bir ilgiyle inceledi.

Prof. Dr. Bakar, Nilüfer Belediyesi ile imzaladıkları protokol sayesinde daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini belirtirken, Uludağ Lions Kulübü Başkanı Esra Kunlar da Alzheimer hastalarına destek verme taahhüdünü yineledi.