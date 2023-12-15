Küresel seyahat endüstrisi için ileri teknoloji çözümlerinin önde gelen sağlayıcısı ve işlemcilerinden Amadeus, öncü özel sermaye yatırım şirketlerinden Thoma Bravo’dan 1,52 milyar dolar karşılığında TravelClick’i almaya karar verdi. Merkezi New York City’de bulunan TravelClick, 176 ülkede 25 binden fazla müşteriye hizmet veren öncü bir küresel ağırlama hizmeti sağlayıcısı. TravelClick’in sunduğu yenilikçi bulut temelli çözümler arasında, bağımsız ve orta ölçekli otel Merkezi Rezervasyon Sistemi (CRS) ve Konuk Yönetim Çözümü (GMS) ile iş zekası ve medya çözümleri yer alıyor. Bu portföy, otellere hem dijital hem de geleneksel tüm kanallara dağıtım olanağı veriyor. Ayrıca, konuklarla dijital etkileşimi geliştirmelerini, gelir ve performansı artırmalarını, maliyeti azaltmalarını ve güçlü bir marka yaratmalarını sağlıyor. TravelClick çözümlerinin Amadeus portföyüne eklenmesi, dünya çapında otellere ve otel zincirlerine geniş bir yenilikçi teknoloji yelpazesi sunan bir konuk ağırlama hizmeti sağlayıcısı yaratacak.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Amadeus Başkan ve CEO’su Luis Maroto, “TravelClick’in harika bir ekibi, teknolojisi ve geniş bir müşteri tabanı var ve biz böylesine başarılı bir işletmenin Amadeus’a katılmasını dört gözle bekliyoruz. Amacımız konuk ağırlama sektörüne, işletmelerini büyütmek ve konuklarına harika bir deneyim yaşatmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlamak. İki portföyümüzün kombinasyonu, dünya çapında her tip ve boyutta otele bunu sunmamızı sağlayacak.”