Edinilen bilgiye göre, Nehir Kamışlı yönetimindeki 06 DTP 103 plakalı otomobil, Saraydüzü Kışlası civarında kavşakta Fuat Sucuoğlu'nun kullandığı 05 DF 596 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, Künç Köprü ile yolun birleştiği noktada demir korkulukları kırarak Yeşilırmak Nehri'ne uçtu. 50 metreden fazla sürüklenerek ters dönen otomobilde can pazarı yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine Amasya Belediyesi İtfaiye Sualtı Kurtarma ekipleri, polis, AFAD ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sürücü Nehir Kamışlı ile yanında bulunan annesi Hanife Kamışlı araçtan çıkartıldı. İtfaiyecilerin üniformalarını giydirdikleri anne ve kızı, duvardan sarkıtılan merdivenle yukarı tırmandı. Durumlarının iyi olduğu görülen anne ve kız ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araç vinç yardımıyla nehirden çıkartılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Feci kazayı gören vatandaşlardan Abdullah Kartal, "Kaza sonrası otomobil nehre uçarak sürüklenmiş. İçindeki kadınları ekipler kurtardı" diye konuştu.