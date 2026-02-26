İlçe Başkanı Ahmet Aydın, 22 Aralık 2025 tarihinde Belediye Meclis Üyesi İlhan Baykan, Teşkilat Başkanı İsmail Sali, Halkla İlişkiler Başkanı Mükremin Eker ve Aşağıballık Mahalle Temsilcisi Bahtiyar Arı ile birlikte mahalleyi ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinlediklerini belirtti. Yapılan incelemelerde halk otobüsü sorunu, otobüs durağı eksikliği ve mahalledeki çeşitli ihtiyaçların tespit edildiği ifade edildi.

Tespit edilen sorunların hem basın aracılığıyla kamuoyuna duyurulduğunu hem de ilgili kurumlara iletilerek çözüm sürecine katkı sağlanmaya çalışıldığını vurguladı.

HALK OTOBÜSÜ SORUNU ORTADAN KALKTI

Aydın, gelinen noktada mahallede yaşanan ulaşım sorununun çözüldüğünü belirterek eksikliklerin tamamı giderilmese de önemli bir kısmının çözülmüş olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

YETKİLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

YRP İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Aydın, sürece duyarsız kalmayan kişi ve kurumlara teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

“Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e, mahalle muhtarına, BURULAŞ yetkililerine ve emeği geçen tüm paydaşlara katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.”

“VATANDAŞIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Yeniden Refah Partisi olarak vatandaşlardan gelen taleplerin takipçisi olmaya devam edeceklerini belirten Aydın, mahallelerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Ahmet Aydın ayrıca, yetki verilmesi halinde tüm imkânları seferber ederek vatandaşların sorunlarını çözme konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

Kaynak: BÜLTEN