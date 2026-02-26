Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim borçlarının ödenmemesi, işletmeler açısından ciddi sonuçlar doğuruyor. Borcu bulunan firmalar istihdam teşviklerinden yararlanamazken, kamu ihaleleri için gerekli bazı belgeleri de alamıyor. Ayrıca kurumun icra ve haciz süreci başlatması halinde şirketlerin ticari faaliyetleri sekteye uğrayarak durma noktasına kadar gelebiliyor.
İşletmelerin bu mağduriyetlerden zara görmemesi için Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borcu olanlar için yeni bir erteleme ve taksitlendirme düzenlemesi açıklamıştı. Düzenlemeden faydalanmak isteyenler ise detayları merak ediyor.
EK TEMİNAT ZORUNLULUĞU OLMAYACAK!
BİR KOLAYLIK DAHA SAĞLANDI
Ticari faaliyetleri ve resmi işlemlerin sürdürülmesine önemli katkısı olan ‘borcu yoktur’ yazısı için ise önemli bir kolaylık sağlandı. Buna göre, 4/B kapsamında sigortalı olan esnaf ve tarım Bağ-Kur’lular, borçlarını taksitlendirdiklerinde bu yazıyı alabilecekler.
3’TEN 4’E YÜKSELTİLDİ
Ödemede zorluk yaşayan borçlular için SGK yeni bir esnekliği daha hayata geçirdi. Taksit aksama hakkı üçten dörde yükseltildi. Buna göre, bir takvim yılı içinde dördüncü gecikme yaşandığında tecil bozulacak ancak bu ek hak borçlulara ilave bir tolerans sağlayacak.
BAŞVURULAR NEREDEN?
Düzenlemeden yararlanmak isteyenler, SGK il veya ilçe müdürlüklerine yazılı dilekçeyle başvuruda bulunabiliyor. Başvuru sırasında ilk taksitin ödenmesiyle tecil işlemi başlıyor ve ödeme planı devreye giriyor.