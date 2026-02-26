Üniversite eğitimini çeşitli nedenlerle yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için yeniden öğrenim imkanı gündeme geliyor.

AK Parti, Yükseköğretim Kanunu’nda değişiklik yapılmasına yönelik bir çalışma başlattı. Hazırlanan düzenleme kapsamında, 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden kayıt hakkı tanınması planlanıyor.

Teklifin hayata geçmesi halinde, söz konusu öğrenciler kayıt hakkı elde ettikleri üniversitelere başvurarak 2026-2027 Güz Dönemi’nden itibaren eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek.

Habertürk' ten Buse Gençtürk’ün aktardığına göre, düzenlemeye ilişkin etki analizleri üzerinde değerlendirmeler sürüyor. Özellikle teorik derslerini başarıyla tamamlamış ancak uygulamalı eğitime geçememiş öğrencilerin yeniden okula dönebileceği belirtiliyor. Uygulamalı eğitimine başlayamayan, yarıda bırakan ya da bu aşamada başarısız olanlara ise öğrenimlerini tamamlama fırsatı tanınacak.

AK Parti kaynakları, yapılan etki analizlerinde önceden yapılan öğrenci aflarından çok fazla yararlanılmadığını belirtiyor. Kaynaklar, "Geçmişte 100 bin kişi yararlanacağı düşünülerek yasa çıkarıldı. Ama 5 bin kişi yararlandı" ifadelerini kullandı.

Düzenlemeye dair çalışmalar tamamlandıktan sonra teklif, Meclis'e sunulacak.