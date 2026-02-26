İlk olay Akhisar mahallesinde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Harun Ç.(28) ahşap kesimi yaptığı sırada elini testere makinesine kaptırdı. İşçinin 3 parmağı koptu. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

2.olay İnegöl Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. İşçi Coşkun A.(36) makineyi temizlediği sırada zincire elini sıkıştırdı. Sağ el 2. parmağı kopan genç işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç