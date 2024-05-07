14 Bölgenin mücadele edeceği organizasyonda Bursa Karmasına, Bursa takımları damgasını vurdu.

Eskişehir, Balıkesir ve Çanakkale'nin play-off'lar oynandığı gerekçesi ile futbolcu göndermediği Bursa karmasında; 12 futbolcu Bursa, 4 futbolcu Kütahya, 3 futbolcu Yalova ve 1 futbolcu da Bilecik'ten davet edildi.

1985-2005 doğumlu futbolcular arasından, hiç profesyonel olmamak, milli olmamak, fair-play kuralları gereği ceza almamış olmak, son 2 yıl içerisinde Bölge dışına çıkmamak gibi kriterlerin olduğu karma Tff Bolge Antrenörleri tarafından 2 yıl süreyle takip edilerek seçildi.

Karma şu isimlerden oluştu:

BURSA:

Semih Düzcan, Mustafa Şimşek, Fethiye İdman Yurdu,

Cüneyt Balçık Nilüfer Belediye,

Yusuf Efe Saydam Mustafakemalpaşaspor Belediye,

Mücahit Emre Şahin İznikspor,

Yunus Boyrat İnegöl Orhaniyespor,

Ömer Faruk Çapkın Şükraniyespor,

Hafız Görkem Vardar,Yusuf Can Balı, Oğuz Taş, Alper Temetaş Karadeniz Güvenspor,

İsmail Polat İnegöl Alanyurtspor.

KÜTAHYA:

M.Fırat Kaçanlar Kütahya Özel İdare Köy Hizmetleri,

Onur Emre Filiz, Talha Bozkurt Domaniçspor, Yusuf Işık Dağırdı Gençlik Spor,

YALOVA:

Gençalp Gencer Yalovaspor,

Yahya Emre Demirok Çiftlikköy Belediyespor, Doğukan Polat Safranspor,

BİLECİK:

Nurullah Yaş 1308 Osmaneli Belediyespor

Bursa Amatör karması 18 Mayıs 2024 tarihinde toplanarak kampa girecek.