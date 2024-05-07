İlkbaharın gelmesiyle birlikte kene popülasyonunda artış başladı. Kırsal alanlarda yaşamını sürdüren ve tutunduğu kişide Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü bulaştıran kenelere ilişkin uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor. Medicana Sivas Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bakır, tarımsal alanlarda çalışanlara yönelik çeşitli uyarılarda bulundu.

2003 yılından bu yana kene sorunu ile karşılaşıldığını ifade eden Prof. Dr. Bakır şu ifadeleri kullandı: “İlkbaharın gelmesi ile birlikte hem kene aktivitesinde artış hem de insanların doğadaki aktivitelerinde artış meydana geliyor. Bu nedenle kene temas riski artıyor ve kene tutunması ile gelen olgu sayısı artıyor. Buna çok yönlü bakma gerekiyor. Doğada, tarımsal alanlarda yapılması gerekenler var, hayvancılıkla uğraşan kişilerin yapması gerekenler var. Bir de kene tutulmasının ardından alınması gereken önlemler var. Bizim yöremizde çiftçilik ve hayvancılık birlikte yapılır. Çiftçilikle uğraşan kişiler kırsala gittiğinde bilmeyerek kene temasları yaşayabiliyorlar. Keneler sadece evcil hayvanlarda olmuyor. Tarımsal alanlara giderken kişinin dikkat etmesi gerekiyor”

Çiftçilere açık renkli kıyafet öneriliyor

Prof. Dr. Mehmet Bakır arazide çalışan veya piknik yapan vatandaşları uyararak “Kişilerin giyimine dikkat etmesi gerekiyor. Vücudunda açık yer bırakmaması gerekiyor. Kollar, bacaklar ve karın bölgesinin kapalı olması gerekiyor. Mümkünse çizme giyilmesini öneriyoruz. Keneler çalılık ve otluk alanlardan yürüyerek vücuda tutunur. Kapalı giyildiğinde bunun önüne geçilmiş oluyor. Açık renkli giyişiler giyilmesini öneriyoruz. Kene, açık renkli kıyafetler üzerinde kolay fark ediliyor. Görevi gereği veya piknik yapmak için araziye çıkanların döndükten sonra kene taraması yapması gerekiyor” şeklinde konuştu.