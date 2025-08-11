UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak Nice maçı öncesinde sakatlanan futbolcunun Benfica’daki durumu netlik kazandı. Portekiz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu’nun Nice maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.

Kerem Aktürkoğlu, maç öncesi sağ ayak bileğini burkmuş ve antrenmanı yarıda bırakmıştı. Bu süreçte İstanbul’a geleceğine dair haberler de gündeme gelmişti. Ancak Benfica, oyuncu hakkında farklı bir karar verdi.

Lage, ilk maçta sakatlığı bulunan Kerem’in yarınki mücadelede oynayacağını belirterek, bugün takımla birlikte çalıştığını ve kendisini iyi hissettiğini ifade etti.

Fenerbahçe, Kerem ile kişisel şartlarda anlaşmış ve Benfica’dan gelecek cevabı bekliyordu. Sarı-lacivertliler, oyuncunun transferini Feyenoord maçının ardından tamamlayarak Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda forma giydirmeyi planlıyordu. Ancak Kerem’in Benfica formasıyla Nice karşısında oynaması durumunda, olası bir transferde Play-Off kadrosunda yer alması mümkün olmayacak.