İnsan odaklı hizmet anlayışıyla hareket eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma sebebiyet veren depremlerin yıldönümünde onlara bir nebze katkı sunacak bir desteği hayata geçirdi. 13 Ocak Salı günü gerçekleştirilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda; 6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük deprem felaketinin ardından Balıkesir'de ikamet etmeye başlayan depremzede vatandaşlar ile 10 Ağustos 2025 ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem felaketinden etkilenen depremzede vatandaşları kapsayan destek ile su faturalarının 1.ve 2. kademesi yani 20 metreküpe kadar olan kısmı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardımlaşma bütçesinden ödenecek.

6 Şubat depremlerinin ardından Balıkesir'de ikamet eden, deprem sonrası Sındırgı'da AFAD tarafından kurulan konteynerlerde yaşayan ve Sındırgı'da ikamet edip depremden etkilendiğini belgeleyen depremzede vatandaşların bir nebze olsun yüzünü güldürecek olan bu hizmet, Kuvayımilliye'nin başşehri Balıkesir'e yakışır bir şekilde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın çalışmalarıyla ve meclis üyelerinin oy birliğiyle yürürlüğe girdi.

'Balıkesir depreme dirençli bir kent olacak'

Depremle mücadele konusunu milli bir dava olarak görüp bu şekilde çalışmalarına yön verdiklerini vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın 'Bu konuda tüm kurumlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalar sürdürüyoruz. Göreve gelir gelmez Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığını kurarak çalışmalarımıza başladık. 6 Şubat 2023 tarihinde hepimizi derinden sarsan, on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği asrın felaketinin yaşandığı depremlerle, Sındırgı ilçemizde yaşanan depremlerin acısı yüreklerimizde taze. Unutmadık, unutturmayacağız. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizi depreme dirençli hale getirebilmek adına özveriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Depremlerde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize bir kez daha sabır diliyorum' ifadelerine yer verdi.