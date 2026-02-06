Edirne'de Ulus Pazarı'nın yeniden açılmasıyla birlikte kentte hem esnaf hem de vatandaşlar için önemli bir ticaret alanının yeniden faaliyete geçirilmesi amaçlanıyor. Pazarın Edirne Belediyesi'nin iştirak şirketi üzerinden işletileceği, bu kapsamda işletme yapısında değişikliğe gidileceği belirtildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Ulus Pazarı'nın yeni dönemde belediye tarafından işletileceğini ifade etti. Başkan Gencan, pazarın 'Balkan Pazarı' adıyla yeniden düzenlenerek hizmete sunulacağını kaydetti. Sayıştay raporlarında pazarın mevcut işletme yapısına ilişkin tespitler bulunduğunu hatırlatan Başkan Gencan, bu süreçte işletme modelinin değiştirildiğini belirtti.

