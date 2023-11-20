Amerika Birleşik Devletleri NJCCA Ligi Şampiyonu kadrosundan 1.95 boyunda Orta Oyuncu Ezgi Düzgezen ile Kocaağa Sigorta Rıdvan Kocaağa desteği ile takımımıza kazandırıldı. Konuya dair açıklama yapan Rıdvan Kocaağa " İlçemizde farklı spor dallarına gelişmesi adına desteklerimiz hep oldu ve olmaya devam edecek, ilçemiz voleybolu seviyor bize düşende seyir zevki yüksek maçlar seyrettirmek ve kızlarımıza doğru rol modeller oluşturmak adına desteklemektir. Takımımıza başarılar diliyorum." Dedi. Konuya dair açıklama yapan Transfer Komitesi Başkanı Saltuk Celil Bayrak " öncelikle bizim için çok kıymetli olan bu destek için Kocaağa Sigorta Rıdvan Kocaağa çok teşekkür ediyorum, kentimizde kadın voleybolun sevilmesi ve kız çocuklarının doğru zeminler de spor ile hayat bulması için çalışmalarımız artarak devam edeceğiz. Bizleri destekleyen tüm kentimize sonsuz teşekkürler." dedi.

Haber Merkezi