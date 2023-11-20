Bursa'da dolandırıcıların son zamanlarda benimsediği yeni taktik, herkesi şaşkına çevirdi. Bir kadın, hedeflediği otomobilin önüne atlayarak dikkat çekmeye çalıştı; ancak çevredekilerin ilgisini çekmekte başarısız oldu.

Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana gelen olay, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Yol kenarında bekleyen kimliği belirsiz kadın, bir otomobili hedef alarak yaklaştı. Otomobilin şoförü, kadının niyetini anlayarak hızını keserek durdu. Ancak, otomobilin durmasına aldırmayan kadın, aracın kaputuna atlayarak ardından asfalt zeminde uzanarak sahte bir durum sergiledi.

Şoför, dolandırıcının oyununu anlayarak yoluna devam etti. Çevrede bulunan esnaflar ise yaşananları şaşkınlıkla izledi. Bir esnaf, olayı şu şekilde anlattı: "Biz oturuyorduk. Sonra kadının otomobilin önüne atladığını gördük. Ne olur olmaz diye yayına gittik. Bu yeni dolandırıcılık sistemi olmuş. Kimse böylelerine inanmasın. Otomobil şoförünü kandıramadığını anlayınca, ‘benim suçum, ben kendim yaptım’ deyip yerden kalktı."