İleri teknoloji CNC Ahşap Torna makinelerini müşterileriyle buluşturan Schnitzer, fuarın en çok ilgi çeken firmaları arasında yer aldı. Schnitzer makine, Amerika'da düzenlenen dünyanın en büyük makine fuarında Türkiye'yi temsil ederek, yerli ve milli gururumuz oldu.



DÜNYA’NIN EN BÜYÜĞÜ

Dünyanın en büyük ahşap torna makine üreticisi olarak, fuarda sergilediği ileri teknoloji ürünleriyle büyük ilgi gördü ve uluslararası arenada ülkemizin adını gururla duyurdu. Türkiye’nin yerli üretim hamlesine katkı yapmak adına bugüne kadar 40 ülkeye makine ihracatı gerçekleştirdi.



KULLANICI DOSTU TASARIM

Türkiye’de ilk ve tek olan yerli ve milli CadCam programını mobilya imalatçılarının hizmetine sunan Schnitzer, kullanıcı dostu arayüzü ve kolay kullanımıyla da dikkat çekiyor. Schnitzer'in mühendislik harikası ürünleri, operatörlerin iş yükünü hafifletmek ve üretim süreçlerini daha akıcı hale getirmek için tasarlandı.



Schnitzer Üretim Müdürü Ahmet Osman Halis; “Ezberleri Bozmak için farklı açılardan bakmak gerek. Çizgiler kimileri için limitleri belirler. Ama bizim çizgimiz belli. Hep daha iyisi. 6 eksen CNC İşleme Merkeziyle çizgiyi yeniden çiziyoruz. Gelecek hareket ediyor. Gelecek nasıl olacak bilmiyoruz. Ama nerede olacak biliyoruz.”

YÜKSEK HASSASİYET VE VERİMLİLİKTE YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTIK

Halis, makine imalat sektöründe yenilikçi çözümleriyle tanınan Schnitzer’ in, son teknoloji ürünü ahşap torna makineleri ile sektörde çığır açmaya devam edeceğini vurguladı. Yüksek hassasiyet ve verimliliği bir arada sunan yeni model ahşap CNC torna makineleri, üretim süreçlerinde devrim niteliğinde bir performans artışı hedefliyoruz.



ÜSTÜN PERFORMANS

Schnitzer'in yeni nesil torna makineleri, en zorlu üretim koşullarında dahi yüksek hassasiyet ve stabilite sunarak, kullanıcılarına üstün performans garantisi veriyor. Makinenin yenilikçi tasarımı ve gelişmiş kontrol sistemleri, milimetrenin altında hassasiyet gerektiren işlerde dahi mükemmel sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.

VERİMLİLİK VE ENERJİ TASARRUFU

Schnitzer ahşap torna makineleri, sadece yüksek performans sunmakla kalmıyor, aynı zamanda enerji verimliliği konusunda da sektörün öncüsü konumunda. Makinenin optimize edilmiş enerji kullanımı sayesinde, hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanıyor hem de işletmelerin enerji maliyetleri önemli ölçüde düşürülüyor.

GELECEĞİN ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ

Schnitzer Tornacılık, sürekli Ar-Ge yatırımları ve inovasyon çalışmalarıyla geleceğin imalat teknolojilerini bugünden sunmaya devam ediyor. Sektördeki liderliğini pekiştiren şirket, müşterilerine sadece ürün değil, aynı zamanda bir deneyim sunuyor ve sektör standartlarını sürekli olarak yükseltiyor.