Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirdiği ‘Akustik’, ‘Pop’, ‘Yayla’ ve ‘Yaz Dostum’ konserleri ile Mersinliler müzik ziyafeti yaşamaya ve yaz akşamlarını dolu dolu geçirmeye devam ediyor. Her hafta farklı bir noktada sürdürülen ‘Yaz Dostum’ konserlerinin bu seferki durağı, Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi oldu. Kızkalesi Meydanı’nda gerçekleşen konserde, Mersinli sanatçı Cüneyt Işık sahne aldı.MERSİN (İGFA) - İlçe halkının yanı sıra, tatile gelen yerli turistlerin de alanı doldurduğu konser, müzikseverlere keyifli dakikalar yaşattı. Son dönemin sevilen parçalarının yanı sıra, zaman zaman nostaljik şarkıları da seslendiren sanatçıya, kalabalık bir dinleyici grubu da eşlik etti. Her yaşın yoğun ilgi gösterdiği konserden, vatandaşlar mutlu ve memnun ayrıldı.

Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, Büyükşehir’in geleneksel hale getirdiği ‘Yaz Dostum’ konserlerinin bu haftaki durağının Kızkalesi olduğunu dile getirerek, “Mersinimizin incisi Kızkalesi’nde bu hafta, değerli bir sanatçı kardeşimiz Cüneyt Işık sahne aldı. Halkımızın katılımından memnunuz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer; kültür ve sanatı Mersin’in her karış toprağına uzatmak, ulaştırmak istiyor. Konserimizde halkımızla, tatilcilerle ve misafirlerimizle beraber olduk. Konserlerimiz devam edecek. Büyükşehir olarak kültür ve sanatı her yere yayıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sanata verdiği değeri, buradaki insanların hepsinin alkışladığına tanık olduk” ifadelerini kullandı.

Kızıyla birlikte konsere gelen vatandaşlardan Filiz Yıldırım, “Çok eğlendik. Şarkılar muhteşem. Sevdiğim parçalar çalındı. Çok güzel bir akşam geçirdim” dedi.

Gaziantep’ten tatil için Kızkalesi’ne gelen ve konsere ailecek katılan Yasemin Orhan, “Çok güzel, çok faydalı buldum. Eğlencemize eğlence kattı” diye konuştu.

Nevşehir’den tatil için Kızkalesi’ne gelen Harun Karıl ise, “Konser çok güzeldi. Sanatçı çok güzel eserler seslendirdi. Çok memnun kaldık” derken, başka bir tatilci Zuhal Çakır da, “Burayı gezerken konser olduğunu öğrendik. Şarkılar da, sanatçının sesi de çok güzel. 7’den 70’e herkes eğlendi” ifadelerini kullandı.

Gençlerden Dilek İnce ise duygularını, “Ailecek geldik. Buradan geçerken konseri gördük. Bence çok güzel ve çok eğlenceliydi. Geçmişten günümüze her yaşa, her gruba hitap ediyordu” şeklinde ifade etti.