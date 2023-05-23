Hindistan ve Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde faaliyet gösteren Global Uplift Yardım Vakfı’na bağlı gönüllüler Monterey Cannery Row Rotary Klübü ve Nemrut Rotary Kulübü işbirliği ile depremzedelere yardım için Adıyaman’a geldi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'daki konteyner kentlerde ve şehir merkezindeki afet çalışmalarına katılan gönüllüler daha sonra Adıyaman merkeze bağlı Yaylakonak Beldesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan ve depremde yakınlarını kaybeden 33 aileye 132 adet keçi dağıttı.

Depremde 105 kişinin hayatını kaybettiği beldede yaşayanlara keçi dağıtan Hintli, Amerikalı ve Türk gönüllüler daha sonra beldedeki çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak onlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Adıyaman'da bu kadar yıkık bina göreceklerini tahmin etmediğini belirten Amerikalı Yardımsever Eric Liittschwager; "Gördüğüm her şey beni psikolojik olarak çok etkiledi. Adıyaman’ı gezdiğimizde bu köye gelme şansımız da oldu. Burada yaşayanların yakınlarını ve hayvanlarını kaybettiğini öğrendik. Hayvanlar onların geçim kaynağıydı. Bu insanlara keçi alma fikri böyle ortaya çıktı. Burada olmaktan ve bu yardımları yapmaktan çok mutluyum” dedi.

"Adıyaman’da hiç bu kadar hasarla karşılaşacağımı tahmin etmiyordum" diyen Amerikalı Yardımsever Victor Sousa, "Şehirde arabayla gezerken gördüklerime inanamadım. Böylesine korkunç bir olay yaşamalarına rağmen buradaki insanlar güçlerini toparlamış. Birlik ve beraberliklerini korumuşlar. Hayatta ve ayakta kalmayı başarmışlar. Bizlere evlerini açıp misafir ettiler. Yaşadıkları yerlere bizleri davet ettiler ve çok mutlu oldum çok gurur duydum. İlk buraya geldiğimde gördüklerim beni çok üzmüştü. Bu köye bir kaç gün önce geldiğimizde her yeri gezdik, yıkılan evleri de gördük ve köyün yaşlı insanlarıyla konuştuk. Onlar köy halkının arıcılık, hayvancılık ve tütün işleriyle uğraştıklarını söylediler. Bizde böyle durumda onlara yavrularıyla birlikte keçi almanın yararlı olacağını düşündük. Bugün çok mutluyuz” diye konuştu.

Hintli Pankajkumar Rai ve Himmatlal Ladav ise Adıyaman’daki yıkımın çok büyük olmasından etkilendiklerini ve Adıyaman halkının çok sıcak ve misafirperver olduğunu, depremde büyük acılar yaşanmalarına rağmen insanların kendilerine çok samimi davrandığını söyledi.

Tercüme yapmak için Amerika’dan Adıyaman’a gelen Monterey Cannery Row Rotary Kulübü'nden İlge Karancak ise Adıyaman halkının acısını yüreğinde yaşadığını, depremin yakıcı etkisini yerinde gördüklerini ve çok üzüldüklerini söyledi. Ayrıca, Amerika’ya bir çok proje fikri ile dönecek olduğuna dikkat çekerek, bölgeye yardımların devam edeceğini belirtti.

Belde nüfusuna kayıtlı 105 kişinin depremde hayatını kaybettiğini belirten Yaylakonak Belediye Başkanı Abuzer Aydın da, depremde 250 civarında evin yıkıldığını, bin 500 civarında küçük, 200 civarında büyük baş hayvanın depremde telef olduğuna dikkat çekerek Amerika ve Hindistan’dan gelerek depremde yakınlarını kaybeden ailelere küçük baş hayvan dağıtan gönüllülere teşekkür etti.

Ailelerinde çok fazla kayıplar yaşayan Yaylakonak Beldesi sakinleri, halen unutamadıkları depremi anlatırken duygulanıp konuşmakta zorlanıyordu. Dağıtılan keçileri alan vatandaşlar ise yaşadıkları mutlulukları anlatarak yardım için Amerika’dan ve Hindistan’dan gelen hayırseverlere teşekkür etti.

Vatandaşlar yardım için dağıtılan ve zaman zaman ellerinden kaçan keçileri çocuklarların da yardımı ile yakalamak için adeta seferber oldu.