Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı kapsamında ArifiyeÇaybaşı Fuadiye ve Türkçaybaşı Mahallesi’nde vatandaşları dinledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı kapsamında Arifiye Çaybaşı Fuadiye ve Türkçaybaşı Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu.

YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslan Yılmaz, SASKİGenel Müdür Yardımcısı Hüseyin Cinal’ın eşlik ettiği toplantıya, AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcıları Cafer Güler ve Özcan Özen,Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, MHPArifiye İlçe Başkanı İbrahim Sert, Arifiye Muhtarlar Derneği Başkanı Nedret Kulaksız, Çaybaşı Fuadiye Mahalle Muhtarı Ayhan İnan,Türkçaybaşı Mahalle Muhtarı Gökhan Bayraktar, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“16 İLÇEMİZE DOKUNMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Programda konuşan Başkan Alemdar,bölgeyi çok iyi bildiğini ve taleplerin çözümü için gereken adımların atılacağını söyledi.

Alemdar, tek dertlerinin millete hizmet olduğunu vurgulayarak dünyanın cennetinin Türkiye, Türkiye’nin cennetinin ise Sakarya olduğunun altını çizerek, “birlik beraberlik” vurgusu yaptı.

“SİZİN TALEPLERİNİZ BİZİM SORUMLULUĞUMUZDUR”

Alemdar şöyle dedi: “Burada sizin talepleriniz bizlerin sorumluluğudur. Sizden aldığımız emanetin gereğini yerine getirmek adına bugün burada sizlerle birlikteyiz. İnsanımıza hizmet üretmek adına 16 ilçemize dokunmaya çalışıyoruz. Gençlerimize, çocuklarımıza ve yaşlılarımıza hitap edecek her kesimin sorunlarına yönelik hizmet üretmeye gayret ediyoruz. Sorunlarımızı çözme noktasındaki kararlılığımız bugün olduğu gibi bundan sonraki süreçte de devam edecektir”

“EN DOĞRU HİZMETLERİ ŞEHRİMİZE KAZANDIRACAĞIZ”

Hizmet noktasında ‘uyumlu çalışmanın’ önemini hatırlatan Alemdar, “Burada tüm teşkilatlarımız, muhtarlarımız ve belediye başkanlarımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu bölgeyi çok iyi biliyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte de imkanlarımızın el verdiği ölçüde en doğru hizmetleri şehrimize kazandıracağız. Derdimiz sizlere hizmet etmek. Her zaman söylüyorum; Dünyanın cenneti Türkiye, Türkiye’nin cenneti de Sakarya. Kültürümüzle, insanımızla, doğasıyla, yeşiliyle bu cennet şehrimizi çok daha iyi noktalara taşıyacağız” diye konuştu.

TALEPLERİ TEK TEK NOT ALDI

Başkan Alemdar, mahallelerinin park, ulaşım, asfalt, altyapı, çevre gibi başlıklarda ilettikleri talepleri tek tek not aldı. Gençlerin spor sahasıyla ilgili taleplerine de kayıtsız kalmayan Alemdar, sentetik zeminin yenilenmesi için gereken adımların atılacağını, bayram öncesi 2 çocuk oyun grubunun da mahalleye kazandırılacağını dile getirdi.

“MAHALLELERİMİZDE ÖNEMLİ NOKTALARA PARMAK BASIYORUZ”

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu,“Bizleri böylesine güzel bir şekilde karşıladığınız için teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor programı düzenliyoruz. 24 mahallemiz var ve tüm mahallelerimizin sorunlarını bir bir dinliyoruz. Yusuf başkanımızda hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmadı. İhtiyaçların çözüme kavuşması için birlikte hareket ediyoruz.Yanımızda olduğunuz için, bizi yalnız bırakmadığınız için” dedi.

DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Ziyareti için Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a ve Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu’ya teşekkür ederek sözlerine başlayan Çaybaşı Fuadiye Mahallesi Muhtarı Ayhan İnan, “Hepiniz toplantımıza hoşgeldiniz. İnşallah bugün taleplerimizi Yusuf başkanımıza ileteceğiz. Ben tekrar toplantıya katıldığınız içim teşekkür ederim” diye konuştu.

“ŞEHRİMİZ İÇİN ÇOK KIYMETLİ”

MHPİlçe Başkanı İbrahim Sert ise “Yapılan bu program hem Arifiye’de hem deSakarya’da çok etkili oluyor. Vatandaşlarımız memnuniyetlerini ifade ediyor. Böylesi buluşmaların şehrimiz için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“YUSUF BAŞKAN BİZİ YALNIZ BIRAKMIYOR”

Arifiye Muhtarlar Derneği Başkanı Nedret Kulaksız,“Yusuf başkanımızilçemizi daha önce çok kez ziyaret etti. Kendisi bizleri yalnız bırakmıyor, sorunlarımızı yakından takip ediyor. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.