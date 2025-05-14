İçişleri Bakanlığı, Ankara’da 81 ilin Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlerine yönelik 4 günlük “Hizmet İçi Eğitim Semineri” düzenledi. Bakan Ali Yerlikaya, programın verimli geçtiğini belirtti.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı, 81 ilin Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlerinin katılımıyla Ankara’da “Hizmet İçi Eğitim Semineri” gerçekleştirdi.
4 gün süren programda, kurumsal iletişim, protokol kuralları, basın açıklamaları ve sosyal medya yönetimi gibi konularda kapsamlı sunumlar yapıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, seminerin Bakanlık ve çalışanlar için hayırlı olmasını dileyerek, programın verimliliğine vurgu yaptı.
Kaynak: İGF