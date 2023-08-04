Events Across Turkey’in bir kült haline gelen uluslararası ödüllü projesi An Epic Symphony, 17 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde şarkıcı ve piyanist Karsu’yu ağırlayacak. Konserin biletleri Biletinial’da satışa sunuldu.

Events Across Turkey’in bir kült haline gelen uluslararası ödüllü projesi An Epic Symphony, Türkiye’nin son yıllardaki en iyi temsilcilerinden Karsu’yu ağırlayacak. Konserin biletleri Türkiye’nin teknoloji odaklı online etkinlik biletleme platformu Biletinal’da satışa sunuldu. 17 Ağustos Perşembe günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde Epic Symphony ile Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde gerçekleştirilecek konser, Karsu’nun yorumlarıyla tam bir müzik ziyafetine dönüşecek.