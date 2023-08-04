Geçtiğimiz temmuz ayında ülke genelinde 275 bin 556 gayrimenkul satış işlemi gerçekleşti., 4 milyar 476 milyon 606 bin 777 lira tapu harcı geliri elde edildi. Böylece, temmuz ayında gayrimenkul satışları, haziran ayına göre yüzde 32 oranında artış gösterdiği görüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden öğrenilen bilgiye göre, geçtiğimiz temmuz ayında 275 bin 556 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu satış işlemlerinden 4 milyar 476 milyon 606 bin 777 lira tapu harcı geliri sağlandı.

İşlemlerin 106 bin 701'ini konut, 49 bin 35'ini arsa, 87 bin 414'ünü tarla, 10 bin 898'ini iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazların satışı oluşturdu.

İstanbul, 26 bin 756 işlemle en çok gayrimenkulun satıldığı il olma sırasında 1. sırada olmayı hak kazandı.

İstanbul'u takip eden şehirler sırayla; 16 bin 688 satış ile Ankara, 12 bin 139 satış ile İzmir, 10 bin satış ile Konya olurken Bursa 9 bin 675 bin satış olarak 5. sırada yerini aldı.