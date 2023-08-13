Üçevler ilçesine geçtiğimiz aylarda halkın nefes alması için park kazandıran Bursa Belediyesi, şimdi de bölgeye bir anaokulu eğitim merkezi ekliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli ailelerin çocuklarının erken çocukluk eğitim hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak amacıyla 2019 yılında altı merkezle hayata geçirdiği Ana Kucağı Eğitim Merkezi yaygınlaştırılmaya devam ediyor.

2022-2023 eğitim-öğretim döneminde yaklaşık 250 öğretmenle, 2 bin 500’e yakın öğrenciye eğitimin verildiği merkezlere Üçevler Ana Kucağı da ekleniyor. Demirci ve Üçevler mahallelerine hizmet vermek üzere 570 metrekare taban alanda tek katlı olarak inşaatına başlanan projede, 6 adet derslik, yemekhane, teknik alanlar, müdür odası ve öğretmenler odası bulunacak. Temel imalatları tamamlanan ve inşaatın hızla sürdüğü proje, bölge sakinlerinin okul öncesi eğitime erişimine büyük kolaylık sağlayacak.

Ana Kucağı projesinin vatandaşlar tarafından çok ilgiyle karşılandığını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ““Eğitim hizmetlerinden yardımlaşma çalışmalarına, kamu-sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinden engelli hizmetlerine, kültür ve sanattan mesleki eğitim kurslarına kadar birçok alanda projeler üretiyoruz. Bu çerçevede uygulamaya aldığımız projelerden biri de ana kucağı. Ailelerden gelen yoğun talep üzerine Ana Kucağı'nın bütün şehri saracak şekilde genişletilmesine karar vererek sayıyı 24’e çıkartmıştı. Yunuseli ve Üçevler’le bu sayı 26’ya çıkacak. Üçevler Ana Kucağımız şimdiden bölgeye hayırlı olsun” şeklinde ifade etti.