Amatör Küme 1. Grupta mücadele eden Anadolu FK, sahasında Bursa Hacivatspor'la karşılaştı.

Alanyurt sahasında oynanan mücadele de ilk yarı gol sesi çıkmadı.

Maç boyunca üstün oynayan taraf olan temsilcimiz bir çok gol pozisyonunu bonkörce harcadı.

İkinci yarının sonlarında gelişen atakta Anadolu FK kalecisinin elinden seken topu rakip futbolcunun tamamlamasiçı ile gol oldu.

Golden sonra hakem santra çizgisini göstermeden düdüğünü çaldı ve maçı bitirdi.

Anadolu FK bu mağlubiyetle ile 4. Sıraya geriledi ve puanı 10'da kaldı.

Haber Merkezi