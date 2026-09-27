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Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yunus G. ile motosiklette yolcu olarak bulunan eşi Seher G. (31) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı karı koca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, İnegöl’e bağlı kırsal Karalar Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus G. (39) yönetimindeki 16 BIY 086 plakalı motosiklet, Karalar Mahallesi’nden İnegöl istikametine seyir halindeyken yola aniden çıkan köpeğe çarptı.

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