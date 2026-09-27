Kaza, Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Onur S. (17) yönetimindeki 16 KAR 760 plakalı motosiklet, yan yoldan caddeye çıkan İbrahim Ö. (43) idaresindeki 16 KIK 73 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Onur S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ