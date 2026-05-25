Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ertuğrulgazi Kültür Ve Yaşatma Derneği Başkanı Adem Vezir şu ifadelere yer verdi;



"KAMUOYUNA DUYURU:

Geçtiğimiz günlerde bazı arkadaşlarımız İmaskop yönetimi ve başkanı Özcan Ayhan adına derneğimizi ziyaret ederek kooperatif çalışmaları hakkında bilgi vermek istemişlerdir. Ancak ziyarette çekilen fotoğrafın basına "Ertuğrulgazi derneğinden İmaskop yönetimine tam destek" başlığıyla servis edilmesi bizleri derinden üzmüştür.

Bu konu bizleri olduğu gibi hiç bir sivil toplum kuruluşunu ilgilendirmeyen, destek veya engel olma gibi bir durumumuzun olmadığı, yalnızca sınırlı bir sayıdaki mobilyacı esnafını ilgilendiren bir konudur.

Ayrıca kısa bir süre sonra seçime gidecek olan bu kooperatifimizin bir tarafı gibi görülmemize sebep olacak bu algının da ortadan kalkması için bu açıklamayı yapmak gerekliliğini duymuş bulunuyoruz. Bizler ancak takdirin İmaskop ortaklarında olduğunu ve tüm adaylara başarılar dileyebileceğimizi bildiririz. Kamuoyuna ve üyelerimize saygı ile duyurulur."