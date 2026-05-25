Başkan İbrahim Bayram yaptığı açıklamada, “Kurban Bayramı’nın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna yakışır şekilde vatandaşlarımızın eş, dost ve akraba ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi adına, bayramın 4 günü boyunca belediye ve özel halk otobüslerimizde ulaşım ücretsiz olacaktır. Yolcularımızın cihazlara BursaKart okutması yeterli olacak, herhangi bir bakiye düşümü yaşanmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Bayram süresince uygulanacak sefer saatlerinde güncelleme yapıldığını belirten Bayram, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına hareket saatlerinin takip edilmesi gerektiğini söyledi. Açıklamasında, “Bayram çalışma düzeni nedeniyle bazı hatlarımızda saat güncellemeleri yapılmıştır. Vatandaşlarımız güncel araç hareket saatlerini BursaKart mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla kontrol edebilirler” dedi.

Başkan İbrahim Bayram ayrıca tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayarak, “Kurban Bayramı’nın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.