Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlamaya devam eden Bursa firmaları ciro, ihracat ve istihdamlarıyla Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi arasındaki ağırlığını bu yıl da korumayı başarı. Ekonomist Dergisi’nin her yıl yayınladığı Anadolu 500 listesinde bu yıl İnegöl’den 5, Bursa’dan ise toplam 66 firma yer aldı.

BURSA’NIN LİDERİ SÜTAŞ

Geçtiğimiz yılın cirolarına göre yapılan sıra­lamaya göre listede Bursa’nın ilk sırasında Sütaş yerleşti. 14 milyar 588 milyon 559 bin lira ciro elde eden firmayı 10 milyar 183 milyon 800 TL ciro ile Asil Çelik ve 8 milyar 831 milyon 556 bin liralık ciro ile Gemlik Gübre takip etti.

İHRACAT LİDERİ YEŞİM SATIŞ MAĞAZALARI

Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi listesinde yer alan Bursalı firmaları arasında en yüksek ihracat rakamına 363 milyon 383 bin 673 bin 309 dolar ile Yeşim Satış Mağazaları ulaştı. Firmaların ihracat rakamlarına bakıldığında en başarılı performansı gösteren firmalardan biri de Almaxtex Tekstil oldu. Almaxtex Tekstil 275 milyon 226 bin 786 dolar ile Bursa’nın en çok ihracat yapan ikinci firması olurken bu firmayı 249 milyon 413 bin 574 dolar ile Aunde Teknik Tekstil takip etti. Bursa’nın toplam ihracatı ise 1 milyar 427 milyon 939 bin 927 dolar oldu.

EN FAZLA İSTİHDAM ÖZDİLEK AVM VE TEKSTİL’DE

Geçtiğimiz yıl en fazla istihdam sağlayan Bursa firması ise 5 bin 234 çalışan ile Özdilek AVM ve Tekstil olarak kayıtlara geçti. Bu firmayı 4 bin 696 çalışanı ile Almaxtex Tekstil, bunları 4 bin 433 istihdam ile Sütaş takip etti.

İNEGÖLLÜ FİRMALAR

Listede İnegöl’de faaliyet gösteren 5 firmada yer aldı. Küçükçalık Tekstil 149, Erbak Uludağ Pazarlama 214, Göl İplik Şeremet 393, Eskapet Ambalaj 394 ve Polyteks Tekstil firması 463’ncü sırada yer aldı.