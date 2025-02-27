Bursa'nın Yıldırım ilçesinde anaokuluna giden 3-6 yaş gurubu öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte polis merkezine gidip polis ekiplerini ziyaret etti. Miniklerin ekiplerle kadraja yansıyan fotoğrafları ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir anaokulunda görev yapan öğretmenler, 3-6 yaş gurubu 55 öğrenciyle birlikte karakolları ziyaret etti. Yiğitler Polis Merkezi'ne giden minikler, polis abi ve ablalarıyla konuşup bilgi aldı. Polis ekipleri de kendilerini ziyaret eden miniklere jest yapmayı eksik etmedi. Polis ekiplerince öğrencilere ikramda bulunurken, karakol bahçesinde ekip otolarıyla tur attırdı. Kadraja yansıyan renkli anlar ise yürekleri ısıttı.

Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde faaliyet gösteren Yeni Ufuklar Anaokulu 3-6 yaş grubunda öğrenim gören 55 minik öğrenci ve 7 öğretmen Yiğitler Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret etti.

Ziyaret esnasında yapılan çalışmalar ve hizmetler hakkında bilgi verildi. Polis merkezi ekiplerinin yanısıra Asayiş Şube Müdürlüğü ve yunus ekipleri de ziyarete eşlik etti