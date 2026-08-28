Çanakkale'nin Ezine ilçesi Danişment mahallesinde 14 bin 386,62 metrekare alan üzerinde Sürdürülebilir Şehirler çerçevesinde Ezine Belediyesi, İller Bankası ve Dünya Bankası iş birliği ile Ezine Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesine başlandı. GES ile belediyenin enerji ihtiyacının önemli bir bölümü yenilenebilir enerjiden karşılanacak. Güneşten enerji üretilerek belediyenin enerji maliyetlerinin azalmasının yanı sıra çevre kirliliği önlenecek. Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, "Şehrin böyle güzel projelere alınması bize ayrıca mutlu ediyor" dedi.



Ezine Belediyesi GES projesi hakkında konuşan Belediye Başkanı Güray Yüksel, "Bugün uzun sürelerde koşturduğumuz değerli bir projemiz, amacımız burada hem güneş enerjisiyle bir enerji üreterek toplumun su tüketim ihtiyacını tamamını buradan karşılamak ve maliyeti minimum seviyeye düşürmek. 14 bin metre alan üzerine yaptığımız projemiz kapsamında en büyük destekçimiz iller bankası ve Dünya Bankası'nın desteğiyle yapıyoruz.

25 yıl ödemeli ilk iki yıl ödemesiz değerli proje. Hem böyle çevreyi destekleyen projelerle anılmak Ezine Belediyesi güçlü kılmanın yanında bütçesini destekleyen bir belediye olması bizi ayrıca mutlu etti. inşallah hızlıca sonuçlandırırız. İhalesini yaptık 150 gün içinde de teslimini inşallah yapacağını firmamızın söyledi. Tüm belediyelere böyle bir projelerde destek veren iller Bankası ve Dünya Bankası'na ben sizlerin huzurunda ayrı ayrıca teşekkür ederim. Şehrin böyle güzel projelere alınması bize ayrıca mutlu ediyor" dedi.