Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye mağazalarında alışveriş hareketliliği artarken, sektör aynı zamanda “Yeni Nesil Kırtasiye” modeliyle farklı bir dönüşüm sürecine giriyor. Kırtasiyelerin yalnızca ürün satılan noktalar değil, aynı zamanda yaşam alanları haline gelmesi gerektiğini belirten TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, Türkiye’de yaklaşık 8 bin kırtasiye bulunduğunu, bunların yaklaşık 500’ünün yeni nesil konsepte yakın hizmet verdiğini söyledi. Keresteci, önümüzdeki 5 yıl içinde bu sayının binlerce işletmeye çıkabileceğini ifade etti.

Kasım ayında gerçekleştirilecek 1. TÜKİD Perakende Zirvesi'nin sektördeki bu dönüşümün önemli başlangıç noktası olacağını belirten Keresteci, “Yeni Nesil Kırtasiye de zirvenin ana gündemlerinden biri olacak. Mağazacılık nereye gidiyor, tüketicinin beklentisi nasıl değişiyor, kırtasiyelerimizi nasıl daha cazip hale getirebiliriz, tüketicileri, her yaş grubundan tüketicilerimizi mağazaya nasıl çekebiliriz; bunları konuşacağız. Yeni Nesil Kırtasiye ile aslında sektörümüzün yalnızca okul sezonuyla anılmasını değil, 12 ay kırtasiyecilik anlayışımızı da ortaya koymuş olacağız. Kırtasiye alışveriş yapılan yerden, insanların gelmek ve vakit geçirmek istediği bir noktaya dönüşürse bundan hem esnafımız hem de bütün sektör kazanır” dedi.

4 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Bu yıl kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışlarının diğer sektörlere kıyasla daha sınırlı kaldığını belirten Keresteci, bazı ürünleri yaklaşık üç yıl önceki fiyatlarla satışa sunduklarını ifade etti. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, hanehalkının son iki yıldır kırtasiye alışverişlerini ertelediğini ancak bu yıl benzer bir eğilim görülmediğini söyleyen Keresteci, üretici ve tedarikçilerin düşük kar marjlarıyla hareket ederek tüketiciyi korumaya çalıştığını dile getirdi. Gıda, giyim ve elektronik gibi alanlarda fiyat artışlarının daha yüksek seviyelere ulaştığına dikkat çeken Keresteci, kırtasiye sektörünün enflasyondan daha az etkilenen sektörler arasında yer aldığını belirtti. Bu durumun yıl içindeki satışlara da olumlu yansımasını beklediklerini kaydeden Keresteci, kitap hariç kağıt ve kırtasiye ürünlerinden oluşan perakende pazarının yaklaşık 4 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olduğunu söyledi.

Son 10 gündür kırtasiye sektöründe ciddi bir hareket başladığını anlatan Keresteci, “Şu an için en yoğun alışverişin başladığı ürünler, defter, kalem, silgi, matara, kalem çantaları ve çantalar. Bu yıl bir okul çantasının dolum maliyeti ortalama 2.500 lira. Çanta dolum maliyeti öğrencinin sınıfına, kullanacağı ürünün tipine, özelliğine göre farklılık gösteriyor” ifadelerini kullandı.

TÜKİD Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Demirtaş da sektör olarak vadelerin makul seviyelere çekilmesi, işletme sermayesine erişimin kolaylaşması, KDV yükünün azaltılması, markalaşma ve katma değerin merkeze alınması, ürün güvenliği süreçlerinin sadeleştirilmesine yönelik beklentileri olduğunu söyledi.

TSE VE CE İŞARETLİ ÜRÜNLERİ SATIN ALIN

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye alışverişleri hızlanırken, ürünlerde bulunabilecek ağır metal ve zararlı kimyasallara karşı velilerin TSE ve CE işaretlerini kontrol etmesi önem taşıyor. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Enstrümantal Analiz Uzmanı İrem Çalış, kırtasiye alışverişlerinde ambalajı bozulmamış, kokusuz ve menşei belli olan ürünlerin tercih edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Çalış, “TSE ve CE işaretlerine dikkat edilmeli. TSE işareti, kırtasiye ürünlerinin standartlara uygun, kaliteli ve uygun üretildiğini belgelerken, CE işareti Avrupa Birliği'nin güvenlik şartlarını sağladığını ifade eder” dedi.

OKUL MASRAFLARI VELİLERİ E-TİCARET GİRİŞİMCİSİ YAPTI

Eğitim-öğretim döneminin yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci yeniden okula dönmeye hazırlanırken, okula dönüş alışverişleri de e-Ticaret’in hareketli dönemlerinden birini oluşturuyor. Mağazanolsun CEO'su Yasemin Çil, “Geçtiğimiz yıl okula dönüş dönemi öncesinde yalnızca alışveriş yapan tüketicilerle değil, bu alandaki deneyimini bir gelir modeline dönüştürmek isteyen çok sayıda veli-girişimciyle de karşılaştık. Bu yıl da ilginin arttığını gözlemliyoruz. Veliler zaten çok iyi bildikleri kıyafet, ayakkabı, okul çantası, kırtasiye ve beslenme gibi kategorilerde ürünleri sosyal medya kanalları üzerinden kendi çevrelerine tanıtabiliyor” dedi.