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Ekiplerin çalışması sonucunda yangın, çevredeki alanlara ve yapılara sıçramadan büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın, Ertuğrulgazi Mahallesi Meşale Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan elektrik trafosundan kaynaklanan yangın, trafonun yanında bulunan boş araziye sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen İnegöl İtfaiyesi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti.

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