İTSO tarafından paylaşılan dış ticaret verilerinde mobilya, orman ürünleri, gıda, tekstil, otomotiv yan sanayi, kimya ile makine-metal sektörlerinde ihracatta öne çıkan şirketler sıralandı. Açıklanan liste, İnegöl ekonomisinin yalnızca mobilyadan değil, birçok farklı sanayi kolundan güç aldığını bir kez daha ortaya koydu.
2025 YILI İNEGÖL SEKTÖRLERE GÖRE FİRMALARIN İHRACAT SIRALAMASI
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SEKTÖREL SIRALAMA
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FİRMA
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SEKTÖR
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1
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LETA CONTRACT PROJE ANONİM ŞİRKETİ
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MOBİLYA
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2
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WELTEW HOME - MELTEM MODÜLER MOBİLYA KOLTUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
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MOBİLYA
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3
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SALONİ MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
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MOBİLYA
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4
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ÇEL-MO MOBİLYA İMALATI - MOBİLYA PAZARLAMA - ORMAN ÜRÜNLERİ - İNŞAAT - OTOMOTİV - TURİZM - PETROL ÜRÜNLERİ - DAYANIKLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ - GIDA MADDELERİ İHRACATI- İTHALATI TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
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MOBİLYA
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5
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KOÇAKLAR GIDA-ORMAN ÜRÜNLERİ-MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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MOBİLYA
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2
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ATEŞ ORMAN ÜRÜNLERİ NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İNEGÖL ŞUBESİ
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ORMAN ÜRÜNLERİ
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3
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FORESTA ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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ORMAN ÜRÜNLERİ
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4
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SÜLEKLER ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
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ORMAN ÜRÜNLERİ
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5
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WOODLENT ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYA İNŞAAT OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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ORMAN ÜRÜNLERİ
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1
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ERBAK - ULUDAĞ PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ İNEGÖL ŞUBESİ
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GIDA
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2
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FİNE FOOD GIDA SANAYİ VE TİCARET İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ
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GIDA
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4
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FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İNEGÖL ŞUBESİ
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GIDA
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5
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FREŞA İÇECEK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İNEGÖL ŞUBESİ
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GIDA
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1
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KÜÇÜKÇALIK TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
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TEKSTİL
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2
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SANKO TEKSTİL İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSKO ŞUBESİ
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TEKSTİL
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3
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MARTEKS MARMARA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İNEGÖL ŞUBESİ
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TEKSTİL
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4
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SÜLEKLER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
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TEKSTİL
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5
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ÖZEL TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İNEGÖL ŞUBESİ
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TEKSTİL
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1
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MURAT TİCARET KABLO SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ İNEGÖL ŞUBESİ
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OTOMOTİV YAN SANAYİ
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2
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ORTAKÇI CAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
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OTOMOTİV YAN SANAYİ
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3
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ULAŞIM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BURSA İNEGÖL ŞUBESİ
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OTOMOTİV YAN SANAYİ
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1
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ESKAPET AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
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KİMYA
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2
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SERRA SÜNGER VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
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KİMYA
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3
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PLASTİPAK TURKEY PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
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KİMYA
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4
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TKS GRUP KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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KİMYA
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1
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BALA MAKİNA SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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MAKİNA & METAL
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2
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METALAX METAL ANONİM ŞİRKETİ
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MAKİNA & METAL
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3
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NESTO MAKİNA MOBİLYA GIDA İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ
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MAKİNA & METAL
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4
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GÖZTEPE MAKİNA KALIP YEDEK PARÇA İMALAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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MAKİNA & METAL
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5
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CANMAKSAN MAKİNA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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MAKİNA & METAL