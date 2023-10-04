Esenyurt’ta anaokulu öğrencileri, kendi ürettikleri anahtarlıkları satarak elde ettikleri gelirle sokak hayvanlarına mama aldı. Alınan kedi ve köpek mamaları sokak hayvanlarına ulaştırılmak üzere Esenyurt Belediyesi’ne teslim edilirken, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, miniklere duyarlı davranışları için teşekkür etti.

Anaokulu öğrencileri sokak hayvanları için bir çalışma başlattı. Kendi elleriyle yaptıkları anahtarlık ve kurabiyeleri okullarının bahçesinde satan öğrenciler, elde ettikleri gelirle sokakta yaşayan kedi ve köpekler için mama aldı. Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliğine katılan öğrenciler, mamaları sokak hayvanlarına ulaştırılmak üzere belediye ekiplerine teslim etti. Etkinlikte Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür ederek, okul yöneticilerine plaket verdi.

Esenyurt Belediyesi’nin Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde çocuklara hayvan sevgisi aşılamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği etkinliğe ilçe genelindeki okullardan binlerce çocuk katıldı. Esenyurt Belediyesi Modern Hayvan Bakımevi’nde gerçekleşen etkinlikte çocuklar, Başkan Bozkurt ile birlikte barınağı gezerek hayvanları sevdi. Ardından onlar için hazırlanan palyaço gösterileri ve yüz boyama etkinlikleriyle doyasıya eğlenen minikler, sahneye çıkarak hayvanlarla ilgili sorulan bilmeceleri cevapladı. Barınakta tedavi görerek yeniden hayata bağlanan sokak hayvanlarının fotoğraflarının yer aldığı sergiyi de gezen öğrenciler, keyifli vakit geçirdi.

Programda konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Yaşam içinde dezavantajlı durumda olan canlıların korunması için yaptığımız bir çalışma. Dünya hepimizin, Allah’ın yarattığı her canlının bu coğrafyada nefes alma, yaşama ve eşit hizmet alma hakkı var” dedi.

“Katkıları bizim için çok değerli”

Anaokulu öğrencilerinin sokak hayvanları için mama desteği sağlamalarının çok değerli olduğunu söyleyen Başkan Bozkurt, “Bizler çocukların hem hayvan sevgisini kazanması için hem de hayvanların ve diğer dezavantajlı grupların bu yaşamdan hak ettiklerini almaları için bir farkındalık çalışması yapıyoruz. Bir takım vatandaşlarımız hem belediyemizin yükünü hafifletmek hem de paylaşmayı hayata geçirmek için kendi bütçelerinden paraların bir bölümünü mamaya ayırıyorlar. Getirip burada bizim ihtiyacımızın bir bölümünü karşılıyorlar. Bizim için çok değerli o çünkü yürekten veriyorlar. Kendi katkılarını sunmuş olmaları bizim için çok değerli” diye konuştu.

“Yeni bir mama üretim tesisi kurduk”

Esenyurt’ta sokak hayvanları için yeni çalışmalar yaptıklarını belirten Bozkurt, “Göreve geldiğimiz günden itibaren sokaklardaki hayvanların korunması için önemli bir bütçe ayırıyoruz. Onların bakımı için, tedavisi için ve burada daha mutlu olmaları için yatırımlar yapıyoruz. Yeni bir mama üretim tesisini bitirdik. Hayvanların yaşadığı yerlerin iyileştirilmesi için, daha iyi koşullarda yaşaması için bir iyileştirme çalışması yaptık. Buradaki bizim ana sorunumuz yer. Önceki Vali Bey’le konuşmuştuk. Bize Arnavutköy civarında 70 bin metrekare yer kiralayacaklardı. Eğer orayı alırsak Türkiye’nin en iyi hayvan barınağını kurmuş olacağız. Dolayısıyla hem hayvanlarla en iyi şekilde ilgilenmiş olacağız hem de Esenyurt’taki vatandaşların daha huzurlu, mutlu yaşaması için bir alan kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

“Sokak hayvanlarını korumalıyız”

Kendi ürettikleri anahtarlıkları satarak elde ettikleri gelirle sokak hayvanları için mama aldıklarını ifade eden Kuzey Efe Kuşaksız, “Hayvanlara para toplayarak yiyecek almak için anahtarlık sattık. Bu paralarla mama alarak getirdik. Sokak hayvanlarına ve engelli hayvanlara iyi bakmalıyız” dedi.

"Kedilere ve köpeklere mama aldık"

Hiranur Dalkıran ise, “Anahtarlıkları sattık ve para kazandık. Sonra da kedilere ve köpeklere mama aldık. Benim de kedim var. Sokak hayvanlarını korumalıyız” diye konuştu.