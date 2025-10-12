Hakemler: Mertcan Erölmez, Mehmet Sonay, Mehmet Özgür İşbilen
İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Yasin Ozan, Mete Sevinç, Hüseyin Afkan, Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun, Enes Yılmaz
Beykoz Anadolu spor A.Ş.: Kurtuluş Yurt, Doğan Ateş, Melik Derin, Yusuf Akyel, Zihni Temelci, Muhammed Enes Durmuş, Yusuf Onur Arıkan, Erhan Kara, Ozan Papaker, Gençer Cansev, Turan Tuzlacık
Sarı kartlar:
Kırmızı kart:
Goller: Yasin Ozan(İnegölspor)
Maçtan önemli dakikalar
30'ncu saniyede gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Yasin'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
