Türkiye’nin önemli şirketlerinden Marmara Holding, boya sektöründe dikkat çeken bir satış kararı aldı. Holding, Polisan Kansai Boya’daki yüzde 50 hissesini 93 milyon dolar karşılığında Japon Kansai Paint’e devretmek için görüşmelere başladığını açıkladı.

Marmara Holding, sermayesine yarı yarıya ortak olduğu Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki (PKB) paylarını elden çıkarıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; söz konusu yüzde 50'lik hissenin, halihazırda şirketin diğer yarısına sahip olan Japonya merkezli Kansai Paint Co., Ltd.'a devredilmesi için bağlayıcı olmayan bir ön mutabakat mektubu imzalandı. Prensipte anlaşılan dev satışın maddi boyutu da piyasaların dikkatini çekti. Devir işleminin bedelinin tam 93 milyon ABD Doları olması öngörülüyor.

Ancak sürecin nihayete ermesi için Japon devi Kansai Paint’in PKB üzerindeki durum tespit (due diligence) incelemelerini tamamlaması şart koşuluyor. Bununla birlikte tarafların nihai sözleşmeleri imzalaması ve yasal mercilerden gerekli onayların çıkması beklenecek.

Alınmış Bu kritik hamlenin kamuoyundan neden bugüne kadar gizli tutulduğu da netlik kazandı. Bildirimin "ertelenmiş bir açıklama" olduğunu vurgulayan Marmara Holding, müzakerelerin ilk aşamasında barındırdığı belirsizlikler sebebiyle stratejik bir karar aldığını duyurdu.

Şirket, 30 Mart 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla; sürecin erken açıklanmasının yatırımcıları yanıltabileceği ve holdingin masadaki pazarlık gücünü, ticari faaliyetlerini ile rekabet koşullarını olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle bildirimi bugüne kadar beklettiğini ifade etti. Marmara Holding'den yapılan son değerlendirmede, satış sürecine ilişkin yaşanacak yeni gelişmelerin yasalara uygun, tam ve zamanında yatırımcılarla paylaşılacağı vurgulandı.