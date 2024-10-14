Anayasa Mahkemesi (AYM), "Biji Serok Apo" sloganı nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla verilen hapis cezası davasında "düşünce ve ifade özgürlüğü ihlali" kararı verdi. 7 Haziran 2014'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yapılan protestolarda "Çerxa Şoreşe" marşına eşlik ederek bu sloganları atan Merve Nur Tekin'e, Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hapis ve para cezası verilmişti.

Kararın Yargıtay tarafından onanmasının ardından Tekin, 11 Şubat 2022'de AYM'ye başvurarak "düşünce ve ifade özgürlüğü hakkının ihlali" talebinde bulundu. AYM, marşla ifade edilen görüşlerin başkaları tarafından kışkırtıcı veya rahatsız edici bulunsa bile ifade özgürlüğü kapsamında korunduğunu vurgulayarak, kişilerin öznel değerlendirmeleriyle cezalandırılmalarının temel hak ihlali oluşturacağına karar verdi.