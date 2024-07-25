Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatili ve ara vermesi sırasında da Anayasa Komisyonu'nun çalışabilmesine ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - İki ayrı TBMM kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Meclis'in tatili ve ara vermesi sırasında da Anayasa Komisyonu'nun çalışabilmesinin yanı sıra, Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonu'nda çalışabileceğine yönelik kararlar resmiyet kazandı.

Hatırlanacağı gibi Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar TBMM'nin 23 Temmuz'daki oturumunda genel kurulda karara bağlanmıştı.