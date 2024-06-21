Bursa'da anayola çıkan 38 yaşındaki yaya otomobilin altında kaldı. Metrelerce sürüklenen adam olay yerinde can verirken, kadın sürücü gözaltına alındı.

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Kaza, 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Suriye uyruklu Abdu Ali (38) anayoldan karşıya geçmek istedi.

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Bu esnada 43 ABT 975 plakalı aracıyla Yıldırım istikametine giden A.Y., karşısına bir anda çıkan yayaya çarptı. Otomobilin altına kalan adam metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

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Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 38 yaşındaki adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede başka kazaya yol açmamak için bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

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Kazayla ilgili tahkikat ise devam ediyor.

Kaynak: İHA