Hangi Ülkenin: Andorra

Yönetim Şekli: Belediye Başkanı

Yüzölçümü: 30 km2

Rakım: 1.000 Metre

Nüfusu: 24.500

Resmi Sitesi: http://www.andorralavella.ad

Andorra la Vella Hakkında Bilgi

Andorra la Vella şehri, Andorra ülkesinin başkentidir ve aynı zamanda en büyük şehridir. Nüfusu 24 binin üzerindedir ve ufak bir yerleşim bölgesidir. Andorra la Vella’da Katalanca dili konuşulmaktadır. Andorra la Vella şehrinin çok büyük kısmında Katalanlar yaşamaktadır.

Andorra la Vella şehri, Andorra ülkesinin güneybatı kısmında bulunmaktadır. Çok ufak bir il olmasına rağmen başkent seçilmeyi başarmıştır. Valira del Nord ve Valira del Orient isimli iki akarsuyunun birleştikleri noktada bulunur ve bu birleşme sonucunda ortaya Valira Nehri çıkmıştır. En yakınında bulunan ver Escaldes-Engordany bölgesidir. Avrupa’da rakımı en yüksek olan başkent Andorra la Vella’dır ve dünyanın en popüler kayak merkezine sahiptir.

Andorra la Vella Hangi Ülkenin Başkenti

Cevap: Andorra

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