Anemi ya da bilinen diğer adıyla kansızlık, İnsan vücudunda dolaşım sistemini sağlayan kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma olması halinde kişide kansızlık oluşmaya başlar. Genellikle diğer hastalıklarla bağlantılı olarak kan hücrelerinin etkilenmesi ve kırmızı kan hücrelerinin kaybı oluşmaya başlaması bu hastalığın oluşmasına zemin hazırlar. Kansızlık rahatsızlığı daha çok okul öncesi çağdaki çocuklarda sık görülür. Yorgunluk ve halsizlikle kendini gösterir.

Anemi Neden Meydana Gelir?

İnsan vücudunun sağlıklı gelişim gösterebilmesi için sağlıklı kırmızı kan hücrelerine ihtiyacı vardır. Kırmızı kan hücrelerinin yapısını oluşturan demir molekülleri ve protein değerinde hemoglobin bulunur. Tüm bunlar akciğerlerden vücudun diğer organlarına oksijen taşımakla görevlidir. Kimi zaman kişide görülen bazı rahatsızlıklar bu kırmızı kan hücrelerinin zarar görmesine neden olabilirler. Dolayısıyla böyle durumlarda da kansızlık yani kansızlık oluşur. Anemi türleri çok farklı olabilmekle beraber kesin bir nedeni yoktur. Fakat şu nedenlerden kaynaklandığı belirtilmektedir:

Kanama nedeniyle kırmızı kan hücrelerinin sayısında olan azalmalar

Vücudun olması gerektiği kadar kırmızı kan hücresi üretememesi

Demir eksikliğinden kaynaklı olan anemi türü genelde kişilerde en sık görülenidir. Vücutta demir eksikliğinin yaşanmasında görülür. Hamile kadınlarda, ağır âdet kanamalarında ve mide ülserlerinin neden olduğu mide kanamalarında demir eksikliği görülebilir.

Kansızlık Belirtileri Nelerdir?

Kansızlık belirtileri kişiden kişiye ve yaşanılan rahatsızlıklara göre farklılık gösterebilir. Örneğin mide ülserlerinden kaynaklı, adet dönemlerinden kaynaklı olan kansızlık belirtisi veya kanser rahatsızlığından oluşan anemi belirtileri farklılık gösterebilir. Genel olarak belirtileri şöyledir:

Baş ağrısı

Yorgunluk ve halsizlik

Baş dönmesi

Nefes darlığı

Uykusuzluk

Enerji düşüklüğü

Tüm bu belirtiler gözle görülen belirtiler olmakla beraber bazı anemi türlerinde de toprak, buz yeme isteği gibi anormal belirtiler de olabiliyor.

Kansızlık Tedavisi Nasıl Olmaktadır?

Kansızlık birçok yöntem kullanılarak tedavisi yapılan bir hastalıktır. Tüm tedavi yöntemlerinde kırmızı kan hücrelerinin sayısını arttırmak hedeflenmektedir. Demir eksikliğinden kaynaklı anemi tedavisi demir içeren ilaçların alınmasıyla veya gerektiği taktirde iğne verilmesi yoluyla tedavisi yapılır. Ayrıca Talasemi denilen anemi türünde ise Folik asit içeren ilaçlarla yada kemik iliği nakliyle tedavisi yapılır. Birçok anemi türünde kemik iliği nakli veya kan nakliyle tedavi mevcuttur.

Anemiye İyi Gelen Besinler Nelerdir?

Bu rahatsızlığı kişinin bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla ilgili bir rahatsızlıktır. Bağışıklık sisteminin zayıf olması aneminin ortaya çıkmasında büyük rol oynar. C vitamini düzenli olarak alınması gereklidir. Ayrıca yeşil yapraklı sebzeler ıspanak, kereviz, brokoli gibi besinler demir içerir. Nar suyu içmek kan yapıcı bir meyve suyudur. Pancar Folik asit açısından zengindir. Sık tüketilmesi gerekir.

Anemi Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Kansızlık rahatsızlığı tedavi edilmediği durumlarda kişinin vücudunda oksijen azalır. Demir eksikliğinden kaynaklı kansızlık tedavisi yapılmadığında kalp büyümesi gibi ciddi kalp rahatsızlıklarına zemin oluşturur.