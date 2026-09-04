Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinasyonu, Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNIMA) Türkiye iş birliğiyle planlanan ‘2’nci Kukla ve Karagöz Buluşması’ etkinlikleri başladı. 3-4-5 Eylül tarihlerinde şehrin 7 farklı noktasında takvimlendirilen buluşmaların ilk oyunu ‘Karagöz Bir Gün’, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi (AKKM) Müze Galeri Alanı’nda gerçekleştirildi. Açılış gösterisine Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba’yı temsilen Başkan Vekili Osman Şahin katıldı. Programda ayrıca UNIMA Türkiye Milli Merkezi Başkanı Enis Ergün, UNIMA Türkiye Bursa Şube Başkanı Seçkin Güneş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İsmail Güler ile Yaşayan İnsan Hazinesi, Karagöz ustası ve tasvir yapımcısı Şinasi Çelikkol da yer aldı. Programın sonunda Osman Şahin tarafından Enis Ergün’e, Seçkin Güneş’e ve Şinasi Çelikkol’a hediye takdim edildi.



Bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Kukla ve Karagöz Buluşması’ Karagöz Müzesi, Hüdavendigar Kent Parkı, Reşat Oyal Kültürparkı, Balkan Mahallesi, Teoman Özalp Parkı, Pınarbaşı Parkı ve Sağlık Parkı olmak üzere şehrin 7 farklı noktasında gerçekleştirilecek. Bursa’nın köklü kültürel miraslarından Karagöz’ü yaşatmak, tanınırlığını güçlendirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen buluşmada, 30 Karagöz ustası, 14 kukla sanatçısı ve 12 akademisyenin yer alacak. Program kapsamında, geleneksel gölge oyunu ve kukla sanatının farklı örnekleri sahnelenecek.



4 Eylül Cuma günü saat 21.00’da ‘İpli Kukla Gösterisi’, ‘Marmelat’la Hayat Bilgisi’, ‘Karagöz ve Hayal Mızıkacıları’, ‘Karagöz’ün Moral Evi’, ‘Salıncak’, ‘Abdurrahman Paşa’nın Konağı’ ve ‘Sihirli Kuyu’ oyunları; 5 Eylül Cumartesi günü ise saat 21.00’da ‘Karagöz Karagöz’, ‘Arkadaşım Kukla’, ‘Karagöz Ormancı’, ‘Uykucu Karagöz’, ‘Yazıcı’, ‘Karagöz Hotel Sefası’ ve ‘Kukla Show’ ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.