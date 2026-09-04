İnegöl’ün zengin mutfak kültürünü, yöresel ürünlerini ve gastronomi değerlerini Türkiye’ye tanıtmak amacıyla düzenlenen İnegöl Gastronomi Festivali, ilk gününde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Festival alanını dolduran İnegöllüler, kentin yöresel lezzetlerini yakından tanıma ve farklı gastronomi ürünlerini tatma fırsatı buldu. Gün boyunca festival alanında hareketlilik yaşanırken, etkinliklere katılan vatandaşlar keyifli vakit geçirdi.

Üç gün boyunca devam edecek festival kapsamında İnegöl’ün mutfak kültürünün yanı sıra yöresel ürünleri ve gastronomi alanındaki değerlerinin de tanıtılması hedefleniyor.

Festivalin ilk gününde oluşan yoğunluk, İnegöllülerin etkinliğe gösterdiği ilgiyi gözler önüne serdi. Gastronomi Festivali, 6 Eylül Pazar günü sona erecek.