İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, ilçede düzenlenecek birbirinden anlamlı programlarla kutlanacak. İnegöl Belediyesi tarafından hazırlanan 6 Eylül Kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde 2 Eylül Çarşamba günü başlayacak programlar, 6 Eylül Pazar günü yapılacak tören ve etkinliklerle doruğa çıkacak. Kurtuluşun 104. yıl dönümü nedeniyle hazırlanan programda konserden gastronomi festivaline, halk yürüyüşünden çelenk sunumuna, şehitlik ziyaretinden kortej yürüyüşüne kadar çeşitli etkinlikler İnegöllülerle buluşacak.

Kutlamalar 2 Eylül'de başlıyor 6 Eylül Kurtuluş etkinlikleri, 2 Eylül Çarşamba günü saat 20.30'da Yeniceköy DOSTUM tesisleri içinde yer alan amfiteatrda gerçekleştirilecek İnegöl Belediyesi Gençlik Korosu Konseri ile başlayacak. Koro, konserde kahramanlık türküleri ile kurtuluş coşkusunun ilk kıvılcımını yakacak.

Gastronomi festivali ve Retrobüs konseri

Kutlama programı, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00'da Heykel Meydanı'nda yapılacak Gastronomi Festivali Açılışı ile sürecek. Bu sene ilk defa düzenlenen Gastronomi Festivali, 4-5-6 Eylül tarihlerinde 3 gün boyunca Heykel Meydanı'nda devam edecek. Festival dahilinde 5 Eylül Cumartesi akşamı saat 21.00'da yine Heykel Meydanı'nda Retrobüs Konseri gerçekleştirilecek.

6 Eylül'de kurtuluş coşkusu

Kurtuluşun yıl dönümü olan 6 Eylül Pazar günü ise gün boyu çeşitli programlar yapılacak. İnegöl'ün kurtuluş etkinliklerinin geleneksel programı halini alan Mustafa Tepe'den Halhalca Şehitliği'ne halk yürüyüşü ve kros yarışması, saat 09.30'da düzenlenecek. Ardından saat 10.30'da Heykel önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirilecek. Saat 11.00'da Garnizon Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua programı icra edilecek.

Kurtuluş korteji ve bando gösterisi

6 Eylül günü 19.00'da 'Eski Belediye Önünden Heykel Meydanı'na Kurtuluş Korteji Yürüyüşü' düzenlenecek. Saat 19.30'da bitecek olan yürüyüşün akabinde Heykel Meydanı'nda Bursa Büyükşehir Belediyesi Bando Gösterisi gerçekleştirilecek.

Başkan Taban'dan kurtuluş coşkusuna davet

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 6 Eylül'ün İnegöl için sadece bir tarih değil, milli mücadele ruhunun, bağımsızlık ve vatan sevgisinin sembolü olduğunu dile getirerek tüm İnegöllüleri düzenlenecek programlara davet etti. Başkan Taban, mesajında şu sözlere yer verdi:

"İnegöl'ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü hep beraber, büyük bir gurur ve coşkuyla kutlayacağız. 6 Eylül, bu toprakların bağımsızlığı uğruna mücadele veren kahramanlarımızı hatırladığımız, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle andığımız çok değerli bir gün. Bugün bizlere düşen, ecdadımızdan devraldığımız bu emaneti aynı inanç ve kararlılıkla yarınlara taşımaktır. Bu anlamlı günün ruhunu hep beraber yaşamak, birlik ve beraberliğimizi güçlü bir biçimde ortaya koymak adına hazırladığımız bütün programlarımıza hemşehrilerimizi davet ediyorum. Gençlerimizle, çocuklarımızla, ailelerimizle, 7'den 77'ye tüm İnegöllülerle bu haklı gururu paylaşmak istiyoruz."