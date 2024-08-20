Hangi Ülkenin: Türkiye

Nüfusu: 5,270,575

Yüzölçümü: 25,437 km2

Bölge: İç Anadolu Bölgesi

Rakım: 938 metre

İdari Birimler: 25 ilçe

Nüfus Yoğunluğu: 215/km²

Belediye Başkanı: Melih Gökçek (AK Parti)

Vali: Ercan Topaca

Alan Kodu: (+90) 312

Plaka Kodu: 06

Resmi Sitesi: www.ankara.bel.tr

Ankara Hakkında Bilgi

Ankara şehri, ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentidir. Toplam nüfusu 2015 yılı verilerine göre beş milyonun üzerinde olan bu şehir İç Anadolu Bölgesinde bulunmaktadır. Belediye başkanı Melih Gökçek’tir. Ankara’nın rakımı 938 metre, yüzölçümü 25,437 km2 ve plaka kodu 06’dır. Ankara şehrinin resmi internet sitesine www.ankara.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ankara, ülkemizin İstanbul’dan sonraki en kalabalık, yüzölçümü oranında ise en büyük üçüncü şehridir. Konum olarak Türkiye’nin merkezinde bulunmaktadır.

Ankara Hangi Ülkenin Başkenti

Cevap: Ankara Türkiye ülkesinin başkentidir.

Ankara Şehrinin Kardeş Şehirleri

Afrika

Addis Ababa, Etiyopya (2006’dan beri)

Kahire, Mısır (2004’ten beri)

Hartum, Sudan (1992’den beri)

Kinşasa, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (2005’ten beri)

Mogadişu, Somali (2000’den beri)

Amerika

Havana, Küba (1993’ten beri)

Santiago, Şili (2000’den beri)

Washington, D.C., Amerika Birleşik Devletleri (2011’den beri)

Asya

Bakü, Azerbaycan (2012’den beri)

Aşkabat, Türkmenistan (1994’den beri)

Astana, Kazakistan (2001’den beri)

Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti (1990’dan beri)

Bişkek, Kırgızistan (1992’den beri)

Duşanbe, Tacikistan (2002’den beri)

Hanoi, Vietnam (1998’den beri)

İslamabad, Pakistan (1982’den beri)

Kabil, Afganistan (2003’ten beri)

Kuala Lumpur, Malezya (1984’ten beri)

Kuveyt, Kuveyt (1994’ten beri)

Manama, Bahreyn (2000’den beri)

San’a, Yemen (2006’dan beri)

Seul, Güney Kore (1971’den beri)

Taşkent, Özbekistan (2004’ten beri)

Ulan Batur, Moğolistan (2003’ten beri)

Şam, Suriye (2004’ten beri)

Avrupa

Bükreş, Romanya (1998’den beri)

Budapeşte, Macaristan (2015’ten beri)

Kişinev, Moldova (2001’den beri)

Dipkarpaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (1986’dan beri)

Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (1989’dan beri)

Kazan, Rusya (2005’ten beri)

Kiev, Ukrayna (1993’den beri)

Minsk, Beyaz Rusya (2007’den beri)

Moskova, Rusya (1992’den beri)

Priştine, Kosova (2005’ten beri)

Saraybosna, Bosna-Hersek (1994’den beri)

Üsküp, Makedonya (1995’den beri)

Sofya, Bulgaristan (1992’den beri)

Tiflis, Gürcistan (1996’dan beri)

Tiran, Arnavutluk (1995’den beri)

Ufa, Rusya (1997’den beri)

Zagreb, Hırvatistan (2008’den beri)

Ankara Hangi Ülkenin Başkenti? Adlı yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bilgiyi siz değerli okuyucularımızla paylaşmaktan mutluluk duyarız.