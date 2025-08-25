Ankara'da Keçiören Belediyesi, aile içi ilişkileri sağlam temeller üzerine inşa etmek ve çocukların sağlıklı bir ortamda büyümesini desteklemek amacıyla anlamlı bir seminere imza attı.ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi Psikoloğu Özüm Esra Keskin’in konuşmacı olarak yer aldığı seminerde ebeveynlere, 5-18 yaş arasındaki çocukları kapsayan çeşitli psiko-eğitim içerikleri sunuldu. Tüm aile bireylerini ilgilendiren konular, anlaşılır ve uygulanabilir öneriler eşliğinde katılımcılarla paylaşıldı.

Seminerde çocuk ve ergen gelişimi, aile içi sağlıklı iletişimin temelleri, empati kurma yöntemleri ve günlük yaşamda ilişkileri kuvvetlendirecek pratik tavsiyelere yer verildi. Ayrıca, dijital bağımlılıkla mücadelede uygulanabilecek “dijital detoks” önerileri, çocukların duyusal gelişimini destekleyen etkinlikler ve eşler arasındaki bağı güçlendirmeye yönelik teknikler de anlatıldı. Tatil dönemlerinin aile içi etkileşimi artırmak için sunduğu fırsatlar vurgulanırken; katılımcılara bu süreçte edinilecek psikolojik kazanımlar ise detaylı şekilde aktarıldı.

TOPLUMSAL HUZURUN TEMELİ GÜÇLÜ AİLE

Seminer sonunda yapılan değerlendirmelerde, sağlıklı aile yapısının toplumsal huzurun yapıtaşı olduğu mesajı öne çıktı. Dijital dünyadan uzak kaliteli zaman geçirmenin, ortak aile ritüellerinin, empati ve güven duygusunun aile içindeki yerinin önemi vurgulandı. Program, çocuk sahibi ebeveynlerin yanı sıra, gelecekte ebeveyn olmayı düşünen ve aile ilişkileri konusunda bilinçlenmek isteyen katılımcılar tarafından da ilgiyle takip edildi.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, seminerle ilgili yaptığı açıklamada güçlü toplum yapısının ancak sağlam aile temelleriyle mümkün olacağını vurgulayarak, “Güçlü bir toplumun temelinde sağlıklı aileler yer alır. Biz de Keçiören Belediyesi olarak ailelerimizin birbirleriyle olan bağlarını kuvvetlendirmeye yönelik çalışmalarımızı özenle sürdürüyoruz. Ebeveynlerin bilinçlenmesi, çocukların sevgi ve güven ortamında büyümesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Aileyi koruyan, aileye değer katan her adımı destekliyoruz. Seminere katılarak bu sürece katkı sunan tüm aile bireylerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.